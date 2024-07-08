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新職籃聯盟分裂11隊少3隊　錢薇娟：碰撞的過程只能溝通

▲T1聯盟頒獎典禮，聯盟會長錢薇娟。（圖／記者林敬旻攝）

▲錢薇娟對於新職籃分裂，表達自身看法。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

新職籃8日確定出現「分裂」局面，原有11隊籌備會議最終確定3隊退出，包括台北富邦勇士、桃園璞園領航猿以及高雄17直播鋼鐵人將回歸PLG職籃舞台。對此，現任T1職籃會長，也是本屆瓊斯盃中華白總教練的錢薇娟就直言，「碰撞的過程，大家的爭論只能溝通，讓時間來面對問題，大家需要坐下來好好談，本位主義別太重。」

瓊斯盃女籃8日晚間壓軸賽事，中華白在最後關頭遭對手泰國切入絕殺，以76比77飲恨吞敗。賽後總教練錢薇娟表示，「有一點小遺憾，沒有把最後那個3秒鐘守下來還蠻糟糕的，白隊今天的進攻沒有問題，但開局的防守就出現蠻大問題，有點被動的防守，加上對手的進攻成功率非常高，有交代球員全拍的防守對位，但體力上的負荷也許太大，但沒有什麼藉口，最後的對手切入就是我們自己防守的問題。」

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砍下全場最高22分的楊家佳則表示，「今天在進攻端大家都蠻努力，很多的分享球，進攻上沒有太大問題，但防守上確實守不好。」

談到今日的新職籃的分裂狀況，錢薇娟強調，「我個人想法會覺得大家都是有一些期待，希望籃運發展健康的往前走，碰撞的過程中，一定會遇到大家都想爭取更好的條件，大家的爭論真的只能溝通，只有時間能面對這個問題。方向是完全正確，但溝通的時間可能不夠，大家要好好坐下來談一談。」

▲瓊斯盃中華白楊家佳。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華白楊家佳。（圖／籃協提供）

關鍵字： 新職籃PLGT1台藍合併錢薇娟

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