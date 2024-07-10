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台鋼獵鷹才加入PLG職籃就爆爭議　巨塔布拉控訴球團欠薪

▲海神布銳克曼、喬伊斯，獵鷹金恩、布拉、谷毛唯嘉、劉孟竹。（圖／T1職籃提供）

▲前獵鷹巨塔洋將布拉控訴台鋼球團欠薪、不履行合約。（圖／T1職籃資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹昨(9日)才傳出轉投入PLG職籃陣營，成為聯盟新賽季第4隊。不料今日就被已經是「台灣女婿」的前獵鷹洋將布拉(Sim Bhullar)控訴，遭到球隊多次以違約理由，試圖終止他的保證合約，還拒絕支付他相關薪資及履行原簽署之合約。

布拉在2016年就來台打球，曾效力SBL聯賽達欣，後續也轉戰PLG職籃新竹攻城獅效力，在2022年也轉戰T1職籃加盟台鋼獵鷹，該首季就幫助獵鷹打入年度總冠軍賽。

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不過上季布拉受到傷勢影響，僅僅出賽8場，就因為腳部拇指傷勢遭到球隊在3月註銷登錄，也暫別台灣職籃舞台。

但布拉今日卻在個人社群大動作控訴，台鋼球團多次以違約之理由，終止他的「保證不裁」條約，還拒絕支付布拉工資與履行合約。

根據布拉說法，「2024年1月6日我在對上台北戰神隊的比賽中受傷了。教練團、醫療團隊和工作人員都知道我的傷勢，仍指示我繼續比賽，我也照做了。之後我按照球隊管理層、教練團和醫療團隊的指示進行治療、復健，以盡快重返球場。」

「不幸的是，台鋼獵鷹隊選擇在洋將大限前取消我的註冊，確保季末能有 4 名洋將出賽。然而，在 2024 年 3 月 8 日註銷後的第二天，我第一次收到了球隊發出的違約通知。該通知沒有提出任何我違反合約的證據。」布拉如此說道。

後續布拉陸續收到兩次合約終止函，但台鋼在沒有向他提供任何涉嫌違約證據的情況下，竟拒絕支付他工資和履行合約，因此布拉也決定聘雇律師，來為自己爭取應有權益。

針對布拉指控，目前台鋼獵鷹球團尚未正式出面回應，PLG職籃副會長陳建州接受《ETtoday新聞雲》訪問時則表示，「這是上個賽季的事情，目前我們也正在了解中，還未得到球團相關回覆。」

▲▼ 台鋼獵鷹雙塔布拉、德古拉 。（圖／T1聯盟提供）

▲布拉發長文控訴遭球團欠薪與不平等對待。（圖／T1職籃資料照）

關鍵字： PLG台鋼獵鷹布拉欠薪Sim Bhullar台籃

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