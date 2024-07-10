台北戰神投入TPBL聯盟　教練團大升級備戰新賽季

▲台北台新戰神宣布劉宇傑、陳聖筌兩位體能教練加入。（圖／戰神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台新育樂今宣布台北台新戰神教練團補強，延攬體能教練陳聖筌與劉宇傑加入，兩人過去就讀國立體育大學競技與教練科學研究所而熟識，於運動科學領域學習，未來兩人將共同聯手，以多面向的檢測，精準了解並監控球員身體變化與運動表現，期盼透過科學化訓練，強化維持體能狀態與未來傷害管理，讓教練團擁有更多可用之兵，提升戰神的團隊戰力。

體能教練陳聖筌自2018年任國體大男籃體能助理教練開始執教生涯，先後擔任國泰人壽女籃體能助理教練、2021亞洲盃資格賽中華男籃體能教練，於2021年7月起任PLG高雄鋼鐵人體能教練共3賽季。

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劉宇傑過去於基層服務，近6年時間任職陽明高中女籃體能教練，今年6月份甫結束U18亞洲盃中華女籃體能教練一職，而後受延攬加入台北戰神，未來將借重兩人運動科學專業，除體能與身體基礎項目測量外，更著重於特定關節角度不同肌群的力量、肌力特質項目，透過進階數據達到精準化個人訓練擬定，協助教練團了解球員場上表現，並提供防護團隊傷勢進程的參考，藉此達到提升運動表現與傷害管理的目的。

台新育樂總經理林祐廷表示，「借重兩人的科學化訓練專業，提供球員更精確的訓練課表，透過數據掌握訓練進度，為新賽季做最好準備，朝最強團隊邁進。」

談及對戰神印象，兩人不約而同提到對於上賽季季後賽，團隊的防守韌性與對勝利的渴望印象深刻，陳聖筌認為「擁有這樣態度的團隊，只要能專注在每一次訓練上，把握每個過程，結果自然不會太差。」兩人也期待能運用過往所學與經驗，幫助球員提升自我能力，打造最強團隊戰力。

臺北戰神預計7月15日展開團隊季前訓練，當日將進行體測，了解球員身體狀況後，開始個別化訓練課表，全力備戰新賽季。