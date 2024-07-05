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江坤宇聰明雙殺幫大忙　平野在大巨蛋總想起被樂天逆轉

▲讀賣巨人訪台賽，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟5日11比5打敗統一7-ELEVEn獅，下半季首戰旗開得勝，其中第5局中信江坤宇成功製造雙殺守備，中斷對手滿壘攻勢，賽後中信日籍總教練平野惠一直說，「真的幫了大忙。」

本場中信洋投德保拉（Jose De Paula）先發6局用了90球，62個好球，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出6次三振，1次觸身球，失掉3分自責分，取得本季第4勝。

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談到德保拉狀況，平野惠一表示，「投手在開局進入狀況本來就是比較困難的事情，今天德保拉的表現，蠻符合挑戰者的表現。」

第5局中信游擊手江坤宇在滿壘狀況下成功製造雙殺，平野惠一表示，「那個守備真的幫了很大的忙，那一球有看到確定是一個彈跳進到江坤宇的手套裡面，當時有調整守備站位，內野手有很好的回應教練團期待，大家都做得很好，今天守備有抓到3次雙殺，對於投手來說很關鍵。」

今天中信贏球後，今年在大巨蛋拿到第10勝，比其他球隊累積9勝還要多，平野惠一謙虛的說，「沒有差很多，後面大巨蛋還有很多比賽，印象最深刻還是被樂天桃猿兩場逆轉的比賽，都是在大巨蛋。」

平野惠一認為，「這個球季是讓大家感到棒球的恐怖，直到9局最後一個出局數前，會發生什麼事情都不知道，用這樣的經驗提醒選手，到了第9局也要繃緊神經作戰才行。」

此外，今天王威晨傷癒歸隊，5打數敲出2支安打，平野惠一表示，「今天賽前有煩惱要不要直接安排王威晨先發，但看他適應狀況很不錯，比賽中半段有問他要不要休息，他也是想要打完，對於球隊幫助很大，第4局球隊打下3分追平，也是先從他的安打開始。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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