單場14罰俱中寫TPBL歷史！梅克來台21罰21中說是籃球之神眷顧

▲臺北台新戰神梅克。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／新北報導

台北台新戰神25日在客場展現強大火力，全場狂飆19顆三分球，終場以112比104擊敗新北中信特攻，不僅奪下本季對特攻首勝，也終結近期2連敗，陣中新洋將梅克（Thon Maker）此役繳出代表作，轟下全場最高32分，更創下單場14罰14中、命中率百分之百的聯盟新紀錄，賽後他幽默表示這是因為「籃球之神」的眷顧。

戰神總教練許皓程賽後指出，特攻是今年的奪冠大熱門，而戰神近期因傷兵與狀態起伏打得較為艱辛，但他也欣慰地表示：「我很開心球員保持信念持續訓練。這場比賽我們傳出賽季新高的27次助攻，展現了無私球風。球員們認真執行策略，這對包含新洋將梅克在內的所有球員都是很大的肯定。」

此役焦點完全落在新洋將梅克身上，他展現「5星高中生」的實力，全場20投7中、外線6投4中再繳32分，來台第二戰又轟下全隊最高，不過梅克賽後直接將功勞歸給隊友：「在我們第一場主場失利後，我們就開始針對這點做調整，所以此役最大重點就是……加強攻守轉換、奔跑、把握住那些簡單的進球，同時要在下半場強勢收尾。就像總教練提到的，我們全隊送出了27次助攻，每個人都在傳球、每個人都在分享球權，而我只是回到了我熟悉的出手位置並把球投進，但如果沒有大家，這一切都不會發生。」

更驚人的是梅克此役罰球線上14次出手全部命中，這項紀錄也正式超越了雲豹克羅馬（Loranzo Kromah）先前保持的單場12罰12中，成為聯盟史上單場罰球全中次數最多的球員，且包含來台首戰對戰攻城獅的7罰7中，目前兩戰罰球已經21罰21中。當被問到罰球穩定的訣竅時，梅克笑著說：「我一直以來罰球都投得還不錯，可能現在籃球之神比較眷顧我，我會繼續努力保持下去。」

而許皓程也特別提到，球隊在低迷中仍能守住氣勢，歸功於本土球員在低潮時仍未荒廢訓練，加上梅克的加入產生了極佳的化學反應，讓球隊在關鍵時刻能挺住壓力。

▲臺北台新戰神總教練許皓程。（圖／TPBL提供）