蘇智傑到二軍調整傳球　李承鴻右肘開TJ手術



▲蘇智傑。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手蘇智傑先前在上半季球隊封王戰表現出色，但隔天被放到二軍，今天下半季開打，暫時不在一軍名單，統一總教練林岳平說明，蘇智傑主要是傳球力量不足。

蘇智傑今年季前進行右手肘骨刺手術，直到5月25日回到一軍出賽，6月25日在球隊上半季封王戰繳出單場4安表現，獲選單場最有價值球員，6月26日被降下二軍。

中職下半季今天開打，林岳平表示，「蘇智傑本周還不會歸隊，打擊方面沒有問題，主要是先前曾經嘗試上場守備，身體回饋不是那麼好，傳球力量還不是很足夠。」

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林岳平表示，「希望蘇智傑能把傳球調整好，可以在一軍守備，對球隊人手運用上比較好，同時對他生涯也比較好，希望他保持健康，可以每一天穩定出賽，能夠適應比賽強度，能夠打滿全場，或許明星賽周可以觀察一下，如果恢復得很好，也許可以更快。」

統一獅7月3日註銷投手李承鴻，林岳平透露，「李承鴻今年投起來不是那麼穩定，球速方面沒有突破，狀態有所下滑，經過檢查之後右手肘韌帶有傷，6月20日已經完成右手肘韌帶重建手術（Tommy John），復健期至少需要一年。」