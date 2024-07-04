統一獅韓國啦啦隊不小心跳錯　趙娟週：請大家為我加油



▲趙娟週。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅明天將前進台北大巨蛋當主場，3連戰交手中信兄弟，今天統一獅啦啦隊提前到台北大巨蛋彩排，下半季新加入韓籍成員趙娟週，今天也是首度亮相。

下半季來到獅隊，趙娟週表示，「可以加入台灣球團感到非常榮幸，因為要記的東西太多了，要請大家可以用比較友善，或是鼓勵的方式為我加油。」

趙娟週透露，「因為舞步實在太多了，實在有點困難，所以日夜都在努力練習，今天結束之後會繼續努力練習，今天彩排的時候有些動作不小心跳錯了。」

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▲趙娟週。（圖／記者林敬旻攝）

明天將在室內台北大巨蛋應援，趙娟週表示，「以前在韓國也曾在室內球場應援，先前富邦悍將在台北大巨蛋擔任主場，也有在場邊加油，參觀一下球場，很希望能來到球場應援，真的非常感謝。」

獅隊啦啦隊裡面有日本成員，如今又加入韓籍的趙娟週，趙娟週表示，「這種經驗相當榮幸，有世界各國一起合作的感覺，可能要開始學一下日文，自己是容易流汗的，台灣天氣真的很熱，但還是會很努力練舞。」

之後將到獅隊台南主場應援，趙娟週表示，「先前有到台南球場看球，感受到球迷非常熱情，球團人員與球迷都很熱情招待我，覺得很感動，以前在韓國應援的衣服，跟獅隊應援的衣服也有點類似，實在很巧合。」

先前應援的職籃桃園領航員隊有打進總冠軍戰，而獅隊也已經取得季後賽門票，趙娟週表示，「覺得自己運氣很好，剛好待的兩支球隊都表現很好。」

選擇77號，正好是與林安可相同，趙娟週坦言，「因為才剛來球隊，所以對於沒有很熟悉，但是有聽到相關消息，像是林安可實力很好，但是跳舞方面可能要加強，如果他下次拿到單場最有價值球員，蠻期待可以看他跳舞。」



▲趙娟週。（圖／記者林敬旻攝）