陳金鋒、王建民領軍　明星賽簽名會門票限量開賣



▲中華職棒明星賽球星女孩簽名會。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／綜合報導

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽7月20、21日在臺北大巨蛋舉行，明星賽場邊活動內容豐富，球星女孩簽名會更是機會難得，週六明星隊簽名會、週日中華隊簽名會，女孩簽名會兩日都會進行，今年特別邀請陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各6位球員幫球迷朋友獲得最珍貴簽名。

簽名會資格券將在7月8日中午12點在ibon售票系統開賣，球星、女孩簽名會共4場次，每張2600元，每場次限量70名。

週六明星隊簽名會陣容陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇，週日中華隊簽名會陣容王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。

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簽名會資格劵保障球迷福利，購票的球迷朋友享當日明星賽CPBL SHOP快速通關，可以搶先進場至商店購買今年的明星賽系列商品，資格券同市值新台幣2600元等值商品兌換劵，票劵不含當日入場門票，需自行購票入場並持資格劵才能參加簽名會。資格劵限7月20、21兩日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換，若於入場前未售罄，將發放給明星賽兩日於CPBL SHOP購買滿額新台幣2600元的球迷朋友。

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽就在臺北大巨蛋，兩日門票持續銷售，「L5攻蛋同樂區」同步熱賣中，並同樣可獲得內野限定贈品。此外，聯盟也宣布「L4乖乖同樂區」加碼贈送1000包乖乖（送完為止）、「B1外野動滋區」贈送創意紙式望遠鏡一組。