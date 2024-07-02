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周佳樂、葉子霆跑壘失誤少1分　鋒總：態度需要再加油

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）
▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將2日上半季最後一場2比1打敗樂天桃猿，用3連勝收尾，但第3局跑壘失誤，造成少得1分，賽後富邦悍將總教練陳金鋒表示，「態度上需要再加油。」

今天富邦贏球，上半季最後收下3連勝，陳金鋒表示，「上半季大家表現都還OK，投手和守備都表現蠻穩定，只剩有些該得分的，要確實做得更好，上半季大家進步蠻多。」

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上半季富邦戰績29勝31敗，陳金鋒表示，「沒有特別去算勝場數，只有看球員有沒有去理解比賽，要怎麼贏比賽， 用團隊力量贏球，這個才是重點。」

富邦洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發7局用了95球，60個好球，被擊出4支安打，投出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝。陳金鋒表示，「羅戈整體表現與控制能力都非常好，是非常穩定的投手。」

新秀豊暐今天先發蹲捕，貢獻勝利打點，陳金鋒表示，「昨天從高雄回來已經凌晨三點半，大家都有點疲勞，今天讓戴培峰休息，今天先發投手與後援投手都表現很好，把分數壓低，才有辦法贏球，下半季就是繼續努力。」

此外，第3局董子恩擊出中外野安打，原先周佳樂要跑回本壘得分，沒想到二壘手上的葉子霆離壘過遠遭到觸殺，周佳樂沒有及時踩到本壘，富邦少了1分，陳金鋒表示，「態度上需要再加油，不是失誤的跑壘，而是失敗的跑壘，是不應該發生的事情，有跟跑壘教練說，不是搶壘的問題，而是安全性的問題，連這種安全性的都做不到，態度有點問題。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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