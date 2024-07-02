張奕開車北上新莊拜碼頭　直言台灣打直球「厲害」



▲張奕。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將上周在季中新人選秀會第二輪選到前旅日投手張奕，今天張奕特別開車從高雄北上，來到新莊球場與隊友們打招呼，隊友也用熱烈掌聲歡迎。

上禮拜選秀被富邦選到，目前合約尚未完成，張奕表示，「今天是來跟大家打招呼，今天從高雄開車上來，晚點準備要入住球隊宿舍，合約方面是經紀人在處理，先上來打招呼，比較不會那麼緊張。」

張奕坦言，「富邦裡面比較熟悉的是老同學李宗賢和2019年一起打世界12強棒球賽的王勝偉學長，自我介紹的時候有跟大家說我是新人張奕，請大家多多指教。」

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本季張奕在二軍總計出賽11場，有6場先發，戰績2勝1敗1次中繼成功，投了44.1局，被擊出51支安打，包括4支全壘打，37次三振，11次四死球，防禦率4.47，WHIP值1.38。

外界期待張奕在中華職棒初登板，張奕表示，「前一次出賽是6月22日在二軍，不管是主場或是客場，在哪裡登板都沒差，票房號召要交給張育成，去年的光環還在。」

張奕表示，「上禮拜都在忙選秀的事情，比較沒有完整練習，球隊要我直接北上，大概知道球隊希望我可以隨隊練習，馬上進入比賽，要等合約簽好才能隨隊，簽完約一個禮拜調整，調整好再出賽可能性會比較高。」

回到台灣打球，張奕坦言，「高中時期到日本打球之後，比較少跟同學李宗賢連絡，各自都在忙自己的事情，可能是生日的時候會連絡一下，球場上沒有什麼改變，都還是做一樣的事情，只是飲食方面努力去習慣，對於台灣棒球都會關心。」

張奕表示，「前一次來到新莊棒球場已經是國中比賽，大概已經是16年前，今年在二軍出賽，有感覺台灣打者比較會打直球，變化球上沒有差多少，但是打直球蠻厲害，尤其是先發的時候，可能要用不一樣的方式面對打者，都有在研究，透過比賽看打者習性與弱點，只有在二軍投，一軍不太瞭解，有在二軍模擬面對一軍打者的感覺，但實戰投球就不知道了。」

這段時間在二軍登板，張奕表示，「今年在二軍投球，一開始是中繼，後面變先發，一直在調整，希望一場一場更好，把狀態拉起來，最大不習慣還是天氣，因為非常熱，尤其是下午比賽，晚上比賽聽說是悶，不過在下午比賽不但熱，而且也是悶，很容易抽筋，有時候熱到受不了，也有做一些防護，像是喝運動飲料，但還是會抽筋，不過起碼現在是有好一點。」

先前在二軍曾經有大量失分狀況，張奕表示，「不在乎分數被打幾分，因為那一場是用美式的方法調整，在二軍才有機會嘗試，至少有做了，才知道適不適合。」