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台鋼選秀前已瞭解規章　吳念庭上半季出賽沒爭議

▲▼台鋼雄鷹主場大巨蛋賽事，吳念庭受邀開球。（圖／記者李毓康攝）
▲吳念庭。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

昨天才結束中華職棒35年季中新人選秀會，台鋼雄鷹今天馬上與前旅日好手吳念庭完成簽約，預計後天在一軍出賽，雖然操作上引起熱議，但按照聯盟規章完全沒有問題。

按照中職規章第16章新人球員選拔辦法中，僅規定球隊必須於選秀會後同年度8月31日前與指名球員締結契約，對於何時可以出賽並未規範。

比較特別案例是2021年，上半季因為碰到新冠肺炎疫情，中職從5月18日起停賽，季中選秀會在7月12日，時間在上半季恢復比賽前一天，選秀加盟球員有機會在上半季出賽，當時中職會長蔡其昌表示，各球團根據既有設計的公平性都有共識，選秀會加盟的即戰力選手不能在上半季出賽，即使握有狀元籤的富邦悍將早早談好江少慶合約，但還是要等到下半季開打才能出賽。

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2021年中職受到疫情影響，據瞭解當時聯盟召集各球團領隊或代表開會，達成「選秀加盟球員下半季才能出賽」共識，但按照原本聯盟規定，並沒有特別限制，昨天台鋼在選秀會後提出要讓吳念庭在7月1日出賽的想法，讓不少球迷意外，會提出這構想，昨天台鋼總教練洪一中受訪時透露，球團針對這部分已經有先瞭解規章。

台鋼規劃讓吳念庭在7月1日出賽，只要符合註冊程序，隔天出賽根本沒有爭議，至於各球團未來是不是要針對類似案例修改規定，聯盟已請賽務部研議修正或補充，就等領隊會議討論。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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