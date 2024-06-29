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中職明星賽加開座位　挑戰史上最高3萬人

▲中華職棒明星賽加開座位。（圖／中華職棒提供）
▲中華職棒明星賽加開座位。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

2024中華職棒明星對抗賽預售原規劃滿場2.85萬席，自14日開放售票後為期兩週的時間，7月20日預售已超過95%，7月21日也逼近90%，因明星賽7月20日餘票不到千張，聯盟決定加開L5「攻蛋同樂區」，邀請球迷朋友進場感受大巨蛋最頂視野，享受最熱鬧的明星賽氛圍。

7月1日中午12點ibon售票系統正式販售L5「攻蛋同樂區」，票價是極親民的380元，希望以親民票價邀請更多人球迷進大巨蛋體驗，還能拿到同等「內野限定贈品」，歡迎各地球迷一起進場擠爆大巨蛋，共同締造明星賽史上最多人的紀錄。

今年明星賽座位原規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，預售人數已確定會打破中職明星賽史上最多人進場記錄，購買B1「外野動滋同樂區」的球迷均可獲得摺疊紙製望遠鏡1組，L4「乖乖同樂區」則場場發放1000包乖乖餅乾（送完為止），這兩區域也受到球迷的熱烈支持。因此，週六加開內野L5樓層「攻蛋同樂區」380元，希望以最親民的票價邀請大家到明星賽同樂，還能獲得內野同等限定贈品。今年明星賽活動內容豐富，六隊球星齊聚、兩日超過百位女孩「全場環形應援」、藝人歌手演唱助陣，保證讓進場的球迷朋友擁有最閃耀珍貴的明星賽回憶。

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明星賽兩日正式開賽時間，首日為下午5點35分、次日為下午4點點05分，球迷進場時間分別為早上11點半和早上10點半，中華隊位於一壘側、明星隊位於三壘側，詳細活動流程及活動資訊將在日後於中華職棒官方粉絲團陸續公布。

明星賽即將在7月20、21日登場，明星賽首次進軍臺北大巨蛋，世界12強中華隊和中職明星隊的頂尖對決令人期待，今年在應援部分特別採取「全場環形應援」的方式，讓大家全場同樂無死角，內野非熱區與外野票持續熱賣中，L5「攻蛋同樂區」則在7月1日中午12點開放預購，歡迎球迷朋友到ibon售票系統購票，參與今年最盛大夏日派對！

關鍵字： 中職明星賽棒球

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