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大谷翔平連3場敲安　道奇挨巨人再見轟中斷4連勝

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上舊金山巨人隊，本場大谷翔平先發敲安，道奇隊9局上半扳平比數，不過9局下半挨了對手再見2分砲，終場3比5不敵巨人，中止4連勝。

大谷翔平今天擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席遭到三振，第3局第2打席擊出游擊滾地球刺殺，第5局第3打席被故意四壞球，第8局第4打席擊出一壘方向內野安打。

總計大谷翔平3打數敲出1支安打，選到1次四壞球，被三振1次，打擊率0.322。連續3場有安打。

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此役道奇隊第5局上半率先得分，羅哈斯（Miguel Rojas）安打上壘後，拉克斯（Gavin Lux）敲出二壘安打，先打下1分，接著史密斯（Will Smith）補上中外野安打，再送回1分，巨人隊第5局下半打破鴨蛋，馬托斯（Luis Matos）掃出中外野陽春全壘打，幫助球隊追到1分差。

巨人隊第6局攻勢再起，查普曼（Matt Chapman）揮出左外野2分打點全壘打，一棒逆轉比數，道奇隊第9局攻下1分追平比數，但第9局下半威斯利（Brett Wisely）掃出右外野再見2分砲。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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