運動雲

>

台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後中職會長蔡其昌、台鋼雄鷹總教練洪一中，與選手張奕閒聊。（圖／記者湯興漢攝）
▲洪一中(左方)。（圖／記者湯興漢攝）  

記者陳立勳／台中報導

台鋼雄鷹這次在中華職棒季中新人選秀只挑6人，是6隊最少，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，「不要為選而選。」

今年台鋼在選秀會上選到吳念庭、黃子豪、宋柏翰、曾昱磬、陳重光、方郁淮。

談到本次選秀，洪一中表示，「有設定很多，人家都選走，所以就算了，前面別隊選的人，我們也有評估，如果他們沒有選，我們就會多選，預測的人都被選光，不要為選而選。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪一中坦言，「假如第二輪有張奕，我們一定會選，選前好像有聽到張奕可能會被富邦悍將選走，我們本來第二輪就是張奕與黃子豪在選，沒有張奕就是黃子豪。」

第二輪選擇投手黃子豪，洪一中認為，「當然還是要看以後，他的條件很好，身高188公分，投球協調性蠻好的，而且才19歲，進步空間蠻大的，那是我們的觀察，以後是不是這樣不一定，選秀本來就是賭一賭。」

洪一中透露，「去年黃子豪有來我們球隊測試，今年球探報告不錯，順位在蠻前面，當然嘉義大學的投手伍立辰也不錯，應該是可以馬上出賽，但他在大學投得蠻多，嘉義大學比賽幾乎都是他在投，當然原本也有考慮，我們選了3個投手與3個內野手，選多還是要淘汰，現在人數也超出60人，要選也是可以，但有沒有比原本的好。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台鋼「打鋼趁熱」明天洽談合約　吳念庭最快7月1日出賽

台鋼「打鋼趁熱」明天洽談合約　吳念庭最快7月1日出賽

曾聖安粉紅西裝亮相　目標追上味全學長郭天信

曾聖安粉紅西裝亮相　目標追上味全學長郭天信

中信兄弟球迷到處都有　許庭綸欣賞岳政華「穩定」

中信兄弟球迷到處都有　許庭綸欣賞岳政華「穩定」

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

快訊／台鋼雄鷹榜眼籤　如願選進旅日好手吳念庭

快訊／台鋼雄鷹榜眼籤　如願選進旅日好手吳念庭

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

雙安3打點本季首次MVP　馬傑森在意守備有失誤

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

非常期待張育成到來　王勝偉談競爭：成績才是最大考驗

非常期待張育成到來　王勝偉談競爭：成績才是最大考驗

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

快訊／悍將狀元郎張育成獲選　統一獅挑陳聖平首輪全部出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台

2快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

3張育成篤定狀元　台鋼有機會張奕

4台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走張奕

5球僮徒手接球救大谷翔平

最新新聞

1沒選張奕？兄弟首輪鎖定高中野手

2台鋼只挑6人　洪總聽富邦要張奕

3台鋼談合約　吳念庭最快7月1日出

4悍將不讓了！林華韋：張育成將返台

5曾聖安粉紅西裝亮相　追上郭天信

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366