台鋼只挑6人「不為選而選」　洪總有聽說富邦要張奕



▲洪一中(左方)。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳立勳／台中報導

台鋼雄鷹這次在中華職棒季中新人選秀只挑6人，是6隊最少，台鋼雄鷹總教練洪一中表示，「不要為選而選。」

今年台鋼在選秀會上選到吳念庭、黃子豪、宋柏翰、曾昱磬、陳重光、方郁淮。

談到本次選秀，洪一中表示，「有設定很多，人家都選走，所以就算了，前面別隊選的人，我們也有評估，如果他們沒有選，我們就會多選，預測的人都被選光，不要為選而選。」

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洪一中坦言，「假如第二輪有張奕，我們一定會選，選前好像有聽到張奕可能會被富邦悍將選走，我們本來第二輪就是張奕與黃子豪在選，沒有張奕就是黃子豪。」

第二輪選擇投手黃子豪，洪一中認為，「當然還是要看以後，他的條件很好，身高188公分，投球協調性蠻好的，而且才19歲，進步空間蠻大的，那是我們的觀察，以後是不是這樣不一定，選秀本來就是賭一賭。」

洪一中透露，「去年黃子豪有來我們球隊測試，今年球探報告不錯，順位在蠻前面，當然嘉義大學的投手伍立辰也不錯，應該是可以馬上出賽，但他在大學投得蠻多，嘉義大學比賽幾乎都是他在投，當然原本也有考慮，我們選了3個投手與3個內野手，選多還是要淘汰，現在人數也超出60人，要選也是可以，但有沒有比原本的好。」