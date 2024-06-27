樂天狂掃15安穩住第二　富邦連3半季勝率沒有5成

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將27日在桃園球場交手樂天桃猿，富邦派出江國豪先發，對上樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos），本場樂天掃出15支安打，包括廖健富單場4安、馬傑森貢獻3打點，終場10比4打敗富邦。

樂天第1局率先得分，梁家榮、廖健富、嚴宏鈞連續安打，先打下1分，馬傑森補上右外野安打，再打回1分，富邦第2局靠著孔念恩在三壘狀況下，擊出二壘滾地球，帶有1分打點，富邦追到1分差。

第3局樂天重啟攻勢，梁家榮、廖健富擊出安打，嚴宏鈞遭到觸身球保送，馬傑森敲出右外野安打，一棒送回2分，林承飛補上游擊方向內野安打，帶有1分打點。

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樂天第4局嚴宏鈞敲出適時安打，又攻下1分，第6局樂天用3支安打追加4分，富邦第8局和第9局雖然拿回2分，但結果仍以6分差落敗，今天富邦輸球後，上半季勝率確定不到5成，連續3個半季勝率不到5成，反觀樂天贏球後，上半季確定排在第2名，即使後面3場全敗，依舊與中信兄弟並列第二位。

霸威斯先發5局，用了104球，58個好球，投出5次三振，4次四壞球，1次觸身球，失掉2分非自責分，拿到本季第5勝。

江國豪先發3局，用了50球，28個好球，被擊出8支安打，投出1次三振，1次觸身球，失掉5分自責分，承擔本季第4敗。



▲廖健富。（圖／樂天桃猿提供）