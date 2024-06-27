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大谷翔平開轟創104年紀錄　道奇4比0完封白襪奪4連勝

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上芝加哥白襪隊，本場大谷翔平首局首打席開砲，連續兩天首打席開轟，連10場比賽有打點，打破道奇隊史104年紀錄，道奇在第3局追加3分，搭配先發投手史東（Gavin Stone）飆出完封勝，終場4比0完封白襪隊，奪下4連勝。

大谷翔平今天擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席敲出中外野陽春全壘打，本季第25發，這支全壘打擊球初速高達113.9英里，飛行距離437英呎。

3局上無人出局一、二壘有人，大谷翔平連4顆壞球被保送攻占滿壘，道奇利用賀南德茲（Teoscar Hernández）高飛犧牲打，以及弗里曼(Freddie Freeman)的二壘安打攻進3分。

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大谷翔平在5局上擊出三壘界外飛球被接殺，7局上再被四壞保送，總計今天2打數敲出1支全壘打，選到2次四壞球，有1分打點，替球隊跑回2分，打擊率0.322。

同時大谷翔平連續10場比賽有打點，超越原先坎帕內拉（Roy Campanella）、賈蘭（Augie Galan）、布朗（Eddie Brown）保持的道奇隊史紀錄，成為自1920年開始有打點正式紀錄之後的道奇隊史紀錄。

史東此役9局用了103球，73個好球，被擊出3支安打，送出7次三振，沒有任何四死球，無失分，收下本季第9勝。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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