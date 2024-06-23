詹子賢打擊手感回溫　秘訣是追劇《慶餘年》



▲詹子賢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟23日10比2打敗台鋼雄鷹，中信外野手詹子賢單場3安猛打賞，賽後詹子賢透露最近手感回溫的原因。

今天詹子賢5打數敲出3支安打，貢獻3分打點，近期連續3場敲安，詹子賢表示，「姿勢有一些微調，去想前陣子為什麼會打不好，怎麼去跟投手周旋，做一些調整，可能心態也急，想要幫助球隊，有時候雖然打得好，但感覺沒有維持，現在每天需要去固定的動作，自然而然打得好，運氣也比較好。」

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前陣子狀況不算理想，詹子賢坦言，「教練都想破頭了，也是要靠自己，包括總教練與打擊教練，都在替我找方法，聽久了也不知道聽誰的，要自己去找方法，自己去研究，包括比較資深的隊友也都有幫助我。」

詹子賢表示，「除非我對打球沒有上進心，打不好一定會著急，要自己找方法，像是最近都去追劇，有看《慶餘年》第二季，本身喜歡看古裝劇，心境好像在裡面，《慶餘年》第二季剛看完，正在看《又見逍遙》，心態會比較平穩，不會一直想到打球的事情，研究完再做一些棒球以外的事情。」

此外，詹子賢透露，「打擊上面有做功課，剛好運氣好，有時候感覺不錯，打出去被接到，大家看的是成績，堅持住心態，牛棚教練艾迪頓（Nick Additon）用中文跟我說很厲害，每天都做一樣的事情，不管打得好或不好，不會起伏很大。」