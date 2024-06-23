中信兄弟選秀首輪看「傷勢」　劉志威透露考量點



▲劉志威。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒今年季中新人選秀會將在6月28日舉行，由於前兩順位幾乎人選確定，第3順位中信兄弟的選擇也受到外界關注，中信兄弟領隊劉志威透露考量點。

6月28日即將到來，劉志威表示，「都會去評估，通常都是報完名才有詳細討論，應該是下周討論，之前都是針對個案去討論，球隊流程通常都是這樣，也沒有分什麼旅外或是大學高中，今年比較特別的是前兩個已經確認，所以比較明確知道可以選擇哪些選手，當下這個順位應該要選誰，就會去選誰。」

被問到旅日投手張奕和旅美內野手陳聖平，劉志威認為，「兩個都不錯，都有他的特色，依據我們的經驗，每年選投手，尤其第一輪，傷勢是比較慎重考慮，我們沒辦法在選前有體檢報告，每年選投手都是看感覺，當下選不管是對行或是未來性，都會綜合考量。」

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劉志威表示，「我們選的第一輪有傷勢比較少，通常都是第一輪之後，像是李振昌、呂彥青、鄭浩鈞、林暉盛都沒有傷，是後面輪次的才有。」

先前張奕曾有傷勢狀況，劉志威表示，「這就是我們要慎重討論的地方，大家都蠻關心的，尤其是第一輪會比較慎重。」

此外，張育成返台參加中職選秀，劉志威表示，「不管是技術面或外界對中職的重視，甚至對旅外選手回台的時機，相信各方面都有影響，我們也樂見，有競爭就有進步，球隊本身與聯盟從未討論過張育成是否啟用優秀旅外球員條款，大家都很開放，他選擇回來，大家都樂見其成。」