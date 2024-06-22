陳鴻文示範代班先發　楊彬戰富邦想複製劇本



▲楊彬。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿近期由於兩大先發投手黃子鵬、曾仁和受傷缺陣，嘗試不同投手扛下先發任務，明天交給本季首度先發的楊彬。

今年楊彬在一軍後援3場，投6局，防禦率10.50，生涯楊彬有10場先發，明天將碰上前東家富邦悍將，生涯遭遇富邦6場，有2場先發，戰績2勝0敗，投了18局，防禦率2.50，WHIP值1.33。

前一次先發是2022年10月23日，楊彬明天將是相隔609天再度在一軍先發，楊彬表示，「這禮拜教練告知我先發，就是按照以前先發角色方式調整，中繼可能比較不熟悉，先發比較好調整，沒有想說一定要投得怎麼樣，能投幾局算幾局，今年球速沒有之前那麼快，可能投球機制有點跑掉，球速就沒有這麼快。」

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楊彬坦言，「去年上半季快結束的時候，球速就開始掉下來，可能出力順序不對，去年一度球速只剩下130公里，有點不知道怎麼辦，季後有去外面訓練，，這段時間有持續在調整，現在有比較好，球速有到142公里，教練叫我不要想太多，把每一局投好，後面還有隊友。」

對於明天這場先發，楊彬認為，「控球要控好，就算球速沒有那麼好，也是有不同的頭法，剛好最近球隊有缺先發投手，昨天陳鴻文學長先發5局無失分，，他也是很辛苦，希望可以複製，學長有先示範，如果我能吃5局更好，投進去給打者打，畢竟不是三振型的投手。」