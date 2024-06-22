李灝宇又遭頭部觸身球　莊陳仲敖中繼3局送5K

Ugh, Hao-Yu Lee gets hit in the head AGAIN. This time it’s a 95.6 MPH fastball. He stayed down for a few minutes but eventually walked off under his own power. And a pretty questionable decision from the Somerset stadium crew to play the M*A*S*H theme while Lee was down. pic.twitter.com/2uRWT9Dsg8 — Tigers ML Report (@tigersMLreport) June 22, 2024

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，其中李灝宇第9局打擊時遭到頭部觸身球退場，已經是本季第2次。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲今天擔任先發游擊手，排在第2棒，面對巴爾的摩金鶯隊2A，總計3打數沒有安打，有1分打點，被三振1次，打擊率0.222，海盜隊2A以5比0贏球。

底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第2棒，遭遇紐約洋基隊2A，4打數沒有安打，第9局被頭部觸身球提前退場，打擊率0.301，球隊8比2獲勝李灝宇遭到頭部觸身球後，洋基2A主場仍持續播放音樂，在網路上引起批評。。

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費城費城人隊高階1A投手潘文輝傷癒復出，先在新人聯盟出賽，遭遇底特律老虎隊新人聯盟，先發1局被擊出3支安打，投出1次三振，失掉1分自責分，最後無關勝敗，球隊11比1贏球。

奧克蘭運動家隊高階1A投手莊陳仲敖，對上邁阿密馬林魚隊高階1A，總共中繼3局，用了38球，27個好球，被擊出2支安打，送出5次三振，失掉1分自責分，防禦率3.00，結果無關勝敗，球隊3比4落敗。

辛辛那提紅人隊新人聯盟林盛恩碰上洛杉磯天使隊新人聯盟，擔任先發三壘手，排在第3棒，2打數擊出1支安打，選到1次四壞球，被三振1次，打擊率0.340，球隊0比5輸球。



▲李灝宇。（圖／擷取自老虎2A官方X）