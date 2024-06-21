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陳晨威「目送」逆轉3分砲　看陳柏豪劇場小緊張

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿21日7比6逆轉勝台鋼雄鷹，樂天外野手陳晨威第7局轟出3分砲，成為勝利打點，賽後陳晨威表示，「沒有想說會敲全壘打。」

本場陳晨威在第7局轟出逆轉3分全壘打，第9局樂天驚險守住滿壘危機，讓王柏融擊出再見雙殺，陳晨威表示，「第9局在後面守備蠻緊張，想說今天有機會拿到單場最有價值球員，當下有一點緊張，還好有守下來。」

生涯首次遭遇台鋼後援投手陳暐皓，陳晨威一棒轟出3分全壘打，陳晨威表示，「第一次對戰，頂多知道他有什麼球路，設定好球就要攻擊，不管是直球還是變化球，當下已經2出局，前面幾次我有機會，但沒有掌握住，所以想說不要太過急躁，可能球數是1好3壞，投手更直接對決。」

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陳晨威表示，「可能是我後半段第一次打逆轉的全壘打，因為全壘打不多，這種機會很少，前面我們先得分，後面又被對手大局，第7局輪到我的時候，自己覺得攻擊狀態沒有很差，所以要把握住得分機會，沒有想說會敲全壘打，打出去就是目送的感覺。」

目前累積5支全壘打，追平生涯單季最多，陳晨威坦言，「超乎我預料，沒想到製造全壘打產量比往年快，也沒有想過單季10轟。」

此外，首次遭遇前隊友後勁（Bradin Hagens），陳晨威表示，「以前是隊友，所以很少有機會對戰，他的球路尾勁蠻不錯，以前都是在旁邊看，上去打才知道沒有那麼好打。」

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿

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