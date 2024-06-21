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相信張育成可以感染富邦　鞏冠讚嘆「長打破壞力」

▲▼經典賽中華隊熱身賽對臺鋼雄鷹-張育成。（圖／記者黃克翔攝）
▲張育成。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手本周宣布報名今年中華職棒季中新人選秀，好友味全龍重砲吉力吉撈．鞏冠先前在IG貼出當年一起在美國打拚的合照，對於張育成的回歸，吉力吉撈．鞏冠非常期待。

過去曾經有4名台灣球員一起效力美職克里夫蘭守護者隊，其中江少慶2011年9月以25萬美元簽約金加盟、陳品學2012年6月以6萬美元加盟、吉力吉撈．鞏冠2012年11月以4萬美元加盟，張育成則在2013年6月以50萬美元加盟。

去年張育成返台參加世界棒球經典賽中華隊，打擊力量讓不少中職球員驚呼，唯一能夠相提並論的人，大概就是吉力吉撈．鞏冠，對此吉力吉撈．鞏冠表示，「我覺得張育成比較好，他比較有力量，揮棒速度也比我快，他有在大聯盟打過，穩定度更好，爆發力是他的優點，而且有長打，很有破壞力。」

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吉力吉撈．鞏冠透露，「我和張育成當年進到小聯盟，他一直都很好，透過加強體能與重量訓練，包括體態的改變，記得當初他剛去美國身材比較瘦，但跑壘速度不差，各方面都很好，包含我一開始力量也沒有很大，也是到了美國才慢慢進步，藉由訓練和休息，接著建立重量訓練。」

回想起在美國的日子，吉力吉撈．鞏冠表示，「我們是同期去美國，高中時期就覺得張育成很厲害，很有機會出國，那時候是守游擊，也可以當投手和外野手，協調性很好，現在身體練得更精實。」

當年「印地安4少」如今陸續返台，吉力吉撈．鞏冠認為，「代表世代的交替，當時我們4個一起，現在換成李灝宇、鄭宗哲、陳柏毓、鄧愷威，對於張育成來說，要選擇回來是很大的決定，要放下很多，如果我是他，應該會有點猶豫，就像我當年回來中職，我的遺憾是沒有上到大聯盟，他的遺憾可能就是沒有健康的好好在大聯盟發揮，不然他是很有機會在大聯盟好好表現的，為他感到可惜。」

吉力吉撈．鞏冠表示，「張育成是默默耕耘的人，訓練態度與精神很值得學習，印象中以前比較內向，但現在比較活潑，而且很謙虛，也會鼓勵隊友，以前我們在美國都有上課，包括老師與教練都會教，要如何當一個好隊友，在團隊運動裡面很重要，相信張育成屆時會替富邦悍將帶來感染力，並且感染整個大環境。」

此外，吉力吉撈．鞏冠笑說，「平常我也會看張育成的打擊影片，看有什麼優點可以學習，但我不是投手，到時候沒辦法跟他對決，只能蹲在本壘跟他配球較勁，蠻期待跟他一起比賽。」

▲▼中職季後挑戰賽中信VS味全-吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者黃克翔攝）
▲吉力吉撈．鞏冠。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職張育成棒球

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