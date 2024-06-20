艾士特押對寶　陳子豪開轟幻想打2棒



▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟20日3比0完封味全龍，中信外野手陳子豪本季首次改打第1棒，從味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）手上轟出3分砲，賽後陳子豪表示，「可能是風吹出去。」

今日賽前生涯對戰鋼龍打擊率只有0.184，有1支全壘打，今天則是從鋼龍手中轟出3分砲，陳子豪坦言，「我自己知道對戰不好，今天被排在第1棒有點嚇到，而且是對鋼龍，好球就是盡量攻擊，他算是蠻會搶好球數的投手，如果球數落後就不好攻擊。」

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陳子豪坦言，「今天有特別多等幾球，不然第1球我就想要盡快攻擊，球數如果落後就不好打，今天打起來有點顧慮，但是以結果來看還不錯，教練排我哪一棒都可以。」

陳子豪笑說，「其實我排第2棒也很好，記得以前打第2棒還不錯，所以會對打第2棒產生幻想，那支全壘打好像是卡特球，可能是風吹出去，感覺沒有打得很紮實，而且是打到最近的距離，還以為是界外球，今天兩邊投手都表現很好。」

此外，今天開轟之後，艾士特格外興奮，陳子豪透露，「因為賽前洋將有在猜，誰會打全壘打，艾士特押我敲全壘打，昨天他有先跟我講，其實艾士特今天也很值得拿到單場最有價值球員，他每一次先發都對球隊很有幫助，他都會激勵隊友，我會想要盡量幫他打分數。」