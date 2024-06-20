大谷翔平雙安、3打點白搭　道奇6比7輸洛磯中止3連勝

Shohei for the tie, Freddie for the lead! pic.twitter.com/DJRejLpcTq — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 20, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上科羅拉多洛磯隊，單場繳出2支安打、3打點，連續4場比賽有2支安打，不過洛磯隊在9局下打出再見高飛犧牲打，道奇6比7輸球中止3連勝。

▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

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大谷翔平今天擔任先發指定打擊，排在第1棒，1局上首打席打第1球，擊出三壘界外飛球，被三壘手在牆邊美技接殺，

2局上0比3落後時，大谷翔平在二出局滿壘時，打出中外野二壘安打，清光壘上跑者追平比分，弗里曼再敲安打，大谷翔平跑回超前分。

大谷翔平在4局上打成三壘滾地出局，6局上二出局時敲出右外野安打。8局上6比6平手時，二出局一、二壘有人，3球遭到投手伯德（Jake Bird）三振。

今天大谷翔平5打數敲出2支安打，包括一支二壘打、3分打點，被三振1次，替球隊跑回1分，打擊率0.317，連續4場至少雙安。

此役洛磯隊首局率先得分，托格利亞（Michael Toglia）掃出中外野3分打點全壘打，第2局道奇隊攻下4分超前，包括大谷翔平貢獻3分打點二壘打，第4局洛磯隊拿到1分追平，但道奇隊第5局又攻下2分。

洛磯隊第7局追回2分，雙方再度打平。9局下，洛磯隊開路先鋒多伊爾（Brenton Doyle）擊出中外野再見高飛犧牲打，幫助球隊1分差險勝，結束3連敗。