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點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿18日5比2打敗統一7-ELEVEn獅，鈴木俊輔先發第6局丟掉2分被換下場，賽後樂天日籍總教練古久保健二提出可以反省的地方。

樂天投手鈴木俊輔今天先發5.2局，用了88球，52個好球，被擊出5支安打，投出2次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第3勝。

談到鈴木俊輔表現，古久保健二表示，「比起前一次先發，這次表現更好，只是曲球的控球沒有那麼好，這部分比較辛苦一點，以內容來說是勝利投手，第6局2人出局後，先被敲出安打，後面又投出保送，有一點可惜，希望他可以反省這部分，實際上也是因為這樣才會換投。」

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古久保健二提到，「依照鈴木俊輔今天投球內容，原本投完7局是沒有問題，希望他可以再調整一下，可能很久沒有那麼熱，今天天氣蠻悶的，好好為下一次登板做調整。」

反觀統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發6局用了93球，67個好球，被擊出11支安打，包括2支全壘打，投出6次三振，沒有任何四死球，失掉4分自責分，吞下本季第3敗。

古久保健二觀察，「一開始就看出羅昂狀況不是很好，跟平常比較的話，之前可能更有球速，今天曲球用得比較少，之前他在日本職棒發展，卡特球如果狀況好，曲球就會多一點，尤其狀況好的時候，就會多投一點曲球，今天整體來說還好，感覺身體看起來重重的，可能很久沒有在這麼熱的天氣投球。」

樂天目前距離統一勝差拉近到4.5場，古久保健二表示，「當然是盡可能，專注在眼前每一場比賽，好好去戰鬥。」

▲樂天桃猿洋將鈴木俊輔。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿洋將鈴木俊輔。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿

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