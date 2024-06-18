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張育成身上看見「職業」　陳傑憲：帶給大家正能量

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲陳傑憲。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／桃園報導

美國職棒坦帕灣光芒隊28歲台灣好手張育成今天宣布參加今年中華棒季中新人選秀，統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲去年同在世界棒球經典賽中華隊，陳傑憲認為，「中職更有可看性。」

張育成確定投入選秀，陳傑憲坦言，「他回來當然個人私心很開心，讓中職更有可看性，但是以敵隊來說，相當的有壓力，他是強大的對手，在場上會給人很大壓力，我覺得很正面帶給觀眾，會讓球迷想要進場看他比賽，環境會越來越好，但身為對手又會遇到他，壓力會很大。」

陳傑憲表示，「有競爭力是好事，一定會帶給我們不一樣的感覺，就像是魔鷹（Steven Moya）在台鋼雄鷹，幫助球隊打擊越來越好，幫身為朋友與對手，也會想學習他的優點。」

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張育成決定離開美國返台發展，陳傑憲坦言，「隻身去國外打球，一定是想要拚上大聯盟，其實他也有成績，年紀是最大的阻礙，畢竟28歲了，28歲在美國算是年紀蠻大的，他應該也是想了很多，才選擇回來，很開心有這麼好的選手回到台灣，這幾年國外回來，讓我們實力越來越好，這是好事情。」

去年在中華隊當隊友，陳傑憲認為，「他就是一個很標準的職業球員，不管是飲食或是訓練，很規律，那時候我看到他，還有鄭宗哲，都是很規律生活，一步一步達成目標，對我來說也有影響，有些時候我們學到東西，跟國外有點落差，在他們身上可以做到，我就會想說自己也可以做到，就想要去效法，會被他影響。」

陳傑憲透露，「其實鄭宗哲也對我影響很大，記得那時候中華隊集訓，看他都很早起床，包括早起吃早餐，還有做重量訓練，下午接著訓練，結束又會去伸展，利用時間做了很多事情，從中才發現我有這麼多不足，今年我也開始做這些事情，今年感覺蠻充實，覺得自己蠻像職業球員，張育成就更不用說，能上到大聯盟，有他一定流程。」

此外，陳傑憲回想，「去年張育成剛回來參加中華隊集訓，因為一開始有些風波，壓力有點大，每天玩在一起，慢慢地一起訓練，他就是一個傻大哥，很享受在場上，不管是練習或是比賽，都會帶給大家正能量，就像是吉力吉撈．鞏冠，跟他們打球很開心，這是他們的風格。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅陳傑憲張育成棒球

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