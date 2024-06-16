銳歐初先發奪勝下周繼續　葉總回報林孝程傷勢

記者陳立勳／天母報導

味全龍16日8比0完封樂天桃猿，本場味全洋投銳歐（Rio Gomez）本季初先發，繳出5局無失分，賽後味全總教練葉君璋宣布下禮拜繼續先發。

銳歐本季首次先發，先發5局用了72球，51個好球，投出2次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

談到銳歐表現，葉君璋表示，「表現非常好，不管是控球各方面都是，對手打起來不是很好打，還會再觀察，畢竟是一場比賽，下禮拜還會繼續讓他先發。」

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今天味全第3局攻下7分，奠定勝利基礎，葉君璋表示，「有時候比賽就是這樣，一局把握住，就是決定勝負，今年這種比賽蠻多的，而林孝程第3局跑壘的時候有點扭到，原本以為要休息2個禮拜，但經過治療之後，可能只需要休息3天到4天，但還是會觀察一下，也許讓他休息，還會再討論。」

第6局上半，味全中繼投手吳君奕面對樂天陳晨威，葉君璋上前詢問主審，葉君璋透露，「那個打席裡面有2個好球沒有判，我認為對於年輕投手來說，影響蠻大的，如果一顆是還好，但是有兩顆，有時候一個判決，就會影響後面的結果，不過主審當然已經判了，只是覺得投手投得很辛苦，也投得很好，勢必要去瞭解一下。」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）