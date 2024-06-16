運動雲

>

5年前曾向洪總推薦蔡鎮宇　古久保評價中職測試會

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）
▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／天母報導

中華職棒35年新人測試會將在明天舉辦，樂天桃猿日籍總教練古久保健二談到對於中職測試會的看法。

明天將現身中職測試會觀察選手，古久保健二表示，「全部球員都會看，這幾年都有以教練身參與中職測試會，會看一些有特色的選手，因為不管是投手或是野手，測試時間都很短，但沒有守備，很難看到什麼東西，或許有可能挖到寶，但5年前第一次看中職測試會，心中就有疑問。」

古久保健二表示，「5年前觀察中職測試會，當時有跟富邦悍將總教練洪一中推薦目前效力樂天桃猿外野手蔡鎮宇，因為他在測試都是全力跑，全力衝，看到他的拚勁。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察中職測試會形式，古久保健二表示，「在這麼短時間內，要怎麼去調適，看投手投球動作與球速，還有本身控球，打者看揮棒速度和跑壘速度，先前球隊有針對今年選秀會討論，目前教練團所想與公司所想有點不一樣，確實每一隊都會想要多找一些投手，高中畢業投手可以投長局數，馬上可以投出來，應該是比較少，沒有那麼簡單就找業餘的。」

此外，古久保健二表示，「先前右手不舒服的投手黃子鵬，今天有投復健賽，如果沒有什麼問題，本人沒有不安，允許的話有機會下周歸隊，還會跟投手教練討論。」
 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍運科儀器尋才　葉總對中職測試會有新想法

味全龍運科儀器尋才　葉總對中職測試會有新想法

大谷選保送、山本由伸緊繃早退　道奇2比7不敵皇家

大谷選保送、山本由伸緊繃早退　道奇2比7不敵皇家

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

「幫牛棚多休息」　威能帝再飆完投：想辦法貢獻自己

「幫牛棚多休息」　威能帝再飆完投：想辦法貢獻自己

樂天上半季爭冠仍有希望　古久保：專注眼前比賽

樂天上半季爭冠仍有希望　古久保：專注眼前比賽

威能帝完投、樂天開局2轟　5比2打敗味全

威能帝完投、樂天開局2轟　5比2打敗味全

曾家輝全家北上力挺初先發　從黃子鵬身上學「細節」

曾家輝全家北上力挺初先發　從黃子鵬身上學「細節」

「證明獨當一面價值」　銳歐爭取先發有原因

「證明獨當一面價值」　銳歐爭取先發有原因

林泓育說本壘攻防「單純」　蔣少宏：捕手出發點是接球

林泓育說本壘攻防「單純」　蔣少宏：捕手出發點是接球

本壘攻防戰爭議再起　樂天教頭古久保提出看法

本壘攻防戰爭議再起　樂天教頭古久保提出看法

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

熱門新聞

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

網傳悍將洋投道鉑戈因傷報銷　主帥陳金鋒說明傷情

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚

2踢掉吳芳嫺？　詹詠然親自回應了

3網傳悍將道鉑戈因傷報銷　陳金鋒說明傷情

4中職雙北三地同日開打　47960人締紀錄

5「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄

最新新聞

1火腿女孩來台嬌喊想吃「芒果冰」

2陳俊秀一句話提點岳東華致勝安

3魔鷹打很遠　廖任磊201對決

4U15中華隊培訓隊名單出爐

5巴黎奧運剩不到2個月！塞納河水質仍不合格

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366