5年前曾向洪總推薦蔡鎮宇　古久保評價中職測試會



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

中華職棒35年新人測試會將在明天舉辦，樂天桃猿日籍總教練古久保健二談到對於中職測試會的看法。

明天將現身中職測試會觀察選手，古久保健二表示，「全部球員都會看，這幾年都有以教練身參與中職測試會，會看一些有特色的選手，因為不管是投手或是野手，測試時間都很短，但沒有守備，很難看到什麼東西，或許有可能挖到寶，但5年前第一次看中職測試會，心中就有疑問。」

古久保健二表示，「5年前觀察中職測試會，當時有跟富邦悍將總教練洪一中推薦目前效力樂天桃猿外野手蔡鎮宇，因為他在測試都是全力跑，全力衝，看到他的拚勁。」

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觀察中職測試會形式，古久保健二表示，「在這麼短時間內，要怎麼去調適，看投手投球動作與球速，還有本身控球，打者看揮棒速度和跑壘速度，先前球隊有針對今年選秀會討論，目前教練團所想與公司所想有點不一樣，確實每一隊都會想要多找一些投手，高中畢業投手可以投長局數，馬上可以投出來，應該是比較少，沒有那麼簡單就找業餘的。」

此外，古久保健二表示，「先前右手不舒服的投手黃子鵬，今天有投復健賽，如果沒有什麼問題，本人沒有不安，允許的話有機會下周歸隊，還會跟投手教練討論。」

