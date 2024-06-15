曾家輝全家北上力挺初先發　從黃子鵬身上學「細節」



▲曾家輝。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿21歲投手曾家輝明天迎接生涯一軍初先發，對手是味全龍，曾家輝表示，「興奮大於緊張。」

明天樂天與味全之戰，樂天桃猿日籍總教練古久保健二表示，「安排曾家輝先發，對他是有期待，像是昨天陳鴻文先發，不是一定要投到幾局，明天安排有可能是先發3局，後面再配一個中繼投手3局，曾家輝在二軍都是以先發投手調整。」

曾家輝表示，「本周二在二軍先發之前，才得到消息，本周日要在一軍先發，原本以為月底有先發機會，應該是提早拉上來先發，其實就跟在二軍一樣，現在投球比較有心得，會觀察打者的心態和狀況，再安排配球策略。」

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明天是生涯一軍初先發，曾家輝表示，「第一次先發，希望表現好一點，鋼好球隊學長受傷，希望可以扛下這個位置，這個位置可能就會變成我的，當然希望能多投幾局，把每一顆球做好，失投球可以少一點，先前在二軍，黃子鵬學長是注重細節的投手，從他身上可以學到細節。」

曾家輝透露，「有跟學長討論配球策略，有了這些經驗，摸索會比較快一點，明天全家人都會來，除了爸媽之外，弟弟和姐姐都會從台中上來看比賽，不知道會不會還有其他親戚也一起來加油，興奮大於緊張。」