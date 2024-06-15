樂天主場上班族趴　開放跟樂天女孩一起「入社」



▲樂天桃猿上班族趴。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿上班族趴將在6月21日登場，今年活動內容有所突破，除了知名漫才搞笑團體「面白大丈夫」將在全猿主場表演，賽後還開放10號隊友和樂天女孩一起拍攝「入社儀式」紀念照。

上班族趴旨在希望能夠為所有辛苦的上班族加油打氣，歡迎10號隊友們當天下班後一起到球場和球員、團長以及Rakuten Girls一起「打卡」上班，當天也將開放10號隊友凡4人以上公司行號團體，著一致的公司制服或西裝，即可報名與樂天女孩一同拍攝「入社儀式」紀念照。

為了慰勞上班族的辛勞，本次上班族趴也特別邀請面白大丈夫到球場進行漫才表演，將以棒球為主軸的題材，讓上班族放鬆心情會心一笑，面白大丈夫劇團成立於2019年，在臺北演出【職男人生】系列舞台劇，並展開全台巡迴，每年有100場演出，超過80,000人次觀賞，創團至今已累計500場，超過30萬人次。

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四位團員分別為董軒、耿賢、阿量及木森，扮演著導演、編劇及演員，戲劇內容以職場、生活笑料為主，同時經營YouTube頻道超過35萬訂閱數，為當代極具影響力的喜劇表演團體，6月21日更將首度登上全猿主場的舞台。