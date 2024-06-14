看出猛登「非常不甘心」　平野談止敗：冠軍是目標



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日5比2打敗樂天桃猿，中信洋投猛登（Daniel Mengden）繳出8.1局好投，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「他本人非常不甘心。」

本場猛登先發8.1局，用了113球，75個好球，僅被擊出4支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第6勝，近期取得4連勝。

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猛登今天差一點投完9局，平野惠一表示，「他本人也非常不甘心，但今天貢獻已經非常足夠，確實是很完美的表現，非常了不起的比賽。」

今天陳俊秀在跑壘時出現受傷狀況，平野惠一表示，「陳俊秀是非常有責任感的球員，知道今天是非贏下來不可的比賽，跑壘非常積極，有小扭了一下，那時候有問他，但他說沒有問題，後面有幫他準備代跑，但他說沒有問題。」

球隊中止3連敗，平野惠一表示，「贏下這場比賽很重要，冠軍是球隊的目標，今天陳子豪表現也非常出色。」

第8局中信外野手張志豪有一次外野精彩接殺，平野惠一表示，「那一球是超級美技守備，猛登也十分興奮，第9局王凱程後援被擊出安打，那一個打席用了很多指叉球，如果能穿插一個直球，可能結果會不一樣，但也已經完成任務，讓打者打成滾地球，當然打者也打得很好，後面有救援點機會，當然就是換上吳俊偉收尾。」