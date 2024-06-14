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兄弟吞3連敗有收穫　平野教頭看出不一樣

▲讀賣巨人訪台賽，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟近期吞下3連敗，排名暫時落居第3，不過中信兄弟日籍總教練平野惠一倒是有看見球隊的不一樣。

本周中信連輸3場，平野惠一表示，「最近這3場比賽都是拉鋸戰，有拉鋸戰其實是好事，能在拉鋸戰之中贏球，能夠拿下勝利，自然信心會變得更高，輸球的話，需要撿解的課題，弱點就顯露出來，知道弱點可以去改善，在緊張感與壓力狀況下，如何把應該有的水準拿出來，這是很重要的，高張力比賽能不能拿出水準才是關鍵。」

平野惠一坦言，「我們去年是第4名的球隊，挑戰者的角色，盡量用各種方式讓選手成長，選手們看得出來有點改變，更顯現出不甘心的情緒，有肢體語言來表現，大家練習態度變得更好，以前比較多遇到壓力，抗壓性比較不好，想要逃避失敗，沒有不甘心的感覺，最近有在做很好的改變。」

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平野惠一認為，「選手當然是想要做出想要的事情，當沒辦法順利做到，選手會有很強烈表現出懊悔，做不好下次要討回來的感覺，很多人都是用身體素質，講白點就是用本能，現在選手慢慢嘗試更多用頭腦打球，這樣子職業意識會慢慢往上，即使狀況不好，球隊3連敗，也不想錯過選手一點點成長，有時候不是那麼簡單，說想要改變就馬上改，可以感受大家有在改變，職棒本來就不是馬上改變就會成功的。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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