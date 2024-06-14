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大谷翔平4打數掛蛋　道奇1比3不敵遊騎兵

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，交手德州遊騎兵隊，本場大谷翔平4打數沒有安打，道奇隊打線受到壓制，全場只有5支安打，終場1比3不敵遊騎兵隊。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席擊出二壘滾地球刺殺，第3局第2打席擊出左外野平飛球被接殺，第6局第3打席擊出二壘滾地球刺殺，第8局第4打席遭到三振。

總計大谷翔平4打數沒有安打，被三振1次，打擊率降到0.306，中斷連續4場安打。

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此役遊騎兵隊第1局先用3支安打攻下2分，第3局遊騎兵隊又有分數進帳，朗福德（Wyatt Langford）敲出適時安打，道奇隊第7局打破鴨蛋，帕黑斯（Andy Pages）掃出左外野陽春全壘打，道奇隊第8局曾經無人出局攻上一、三壘，但貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平以及佛里曼（Freddie Freeman）都遭到三振，結果以2分差落敗。

遊騎兵隊投手羅倫森（Michael Lorenzen）先發7局用了95球，58個好球，被擊出4支安打，包括一發陽春砲，投出2次三振，1次四壞球，僅失1分自責分，拿到本季第4勝。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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