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戴培峰10局再見安　富邦6比5打敗味全

▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）
▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／新莊報導

味全龍13日在新莊球場對上富邦悍將，雙方皆由洋投先發，味全派出鋼龍（Drew Gagnon）遭遇富邦羅戈（Nivaldo Rodriguez），本場味全原本一路領先，第8局富邦陳真轟出2分砲扳平比數，延長賽第10局上半，味全先得1分，10局下半富邦戴培峰擊出再見安打，終場6比5擊退味全。

味全第1局率先得分，李凱威擊出左外野安打，吉力吉撈．鞏冠配合打跑戰術，敲出中外野安打，李凱威跑回本壘得分，郭嚴文擊出左外野二壘安打，再打下1分。

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第2局上半味全重啟攻勢，鄭鎧文敲出右外野陽春全壘打，第2局下半富邦打破鴨蛋，申皓瑋敲出左外野陽春全壘打，第3局味全又有分數進帳，郭天信擊出中外野安打，李凱威擊出一壘方向內野安打，郭天信把握對方失誤上到三壘，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野高飛犧牲打，有1分打點。

第6局陳真在滿壘狀況下，敲出中外野高飛犧牲打，幫助富邦追回1分，第8局陳真掃出2分砲，富邦追平比數，延長賽第10局上半，李凱威擊出適時安打，味全得到1分，但10局下半，王正棠點出內野安打，董子恩擊出游擊滾地球，藉由失誤上壘富邦先拿1分，申皓瑋被故意四壞球，戴培峰敲出右外野再見安打。

鋼龍先發5.2局，用了98球，57個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出4次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

羅戈先發6局，用了90球，61個好球，被擊出8支安打，包含1支全壘打，投出5次三振，1次四壞球，失4分，3分自責分，最後同樣無關勝敗。

關鍵字： 中職富邦悍將

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