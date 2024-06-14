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錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日5比2打敗樂天桃猿，中信洋投猛登（Daniel Mengden）繳出8.1局好投，但錯過完封機會，賽後猛登表示，「今天有不甘心，但也有生氣。」

本場猛登先發8.1局，用了113球，75個好球，僅被擊出4支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第6勝，近期取得4連勝，獲選單場最有價值球員。

前8局封鎖樂天打線，第9局遭遇亂流，沒能投完第9局，猛登表示，「這次是大學以來，連續2場都投超過110球，當下沒有太大問題，想要投完第9局，只是結果沒有辦法。」

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猛登表示，「前一次完封應該是2018年在大聯盟，今天當下非常想要完封，但是有被安打，也有投保送，沒辦法完成，滿壘的時候，也知道會被換掉。」

猛登表示，「今天有不甘心，也還有生氣，氣自己，因為我的好勝心很強，很想要投完9局，可是沒辦法，樂天打者很積極攻擊，把球打到場內，也是第3次對戰，想辦法讓他們打出去的球沒有那麼強勁，可以守下來。」

今年在台北大巨蛋先發4場，一共拿到3勝，猛登表示，「喜歡大巨蛋，因為台灣天氣比較熱，在大巨蛋相對是比較舒服，希望有更多機會在這邊先發。」

此外，第8局張志豪美技接殺，猛登表示，「那一球接下來很關鍵，因為那時候是2人出局，如果沒接到，可以會多投更多球數。」

▲中信兄弟洋將猛登。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

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