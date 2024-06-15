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林泓育說本壘攻防「單純」　蔣少宏：捕手出發點是接球

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將與味全龍昨天首局本壘攻防戰，味全捕手林辰勳被撞到肋骨骨裂，至少要休1個月，今年中華職棒多次發生爭議，樂天桃猿捕手林泓育認為這個問題很單純。

昨天富邦李宗賢與味全捕手林辰勳在本壘攻防衝撞，林泓育認為，「因為林辰勳先接到球，只要重播畫面放下去，看是球先到，還是人先到，捕手是為了去接那顆球，才站在路徑上，如果捕手站前一點，跑者就有機會往旁邊跑，可能就是安全得分，判決沒有問題。」

林泓育認為，「吵這個很無聊，其實這個問題很單純、沒那麼複雜，就是看球先到，還是人先到，這樣最單純，棒球規則中有守備優先的原則，今天任何狀況都是守備優先，為什麼換到本壘就沒有守備優先？既然壘間大家都知道守備優先，為什麼不讓捕手可以好好接球。」

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此外，昨天比賽第7局蔣少宏因為被判定故意觸球，因此沒有形成觸身球，味全龍捕手蔣少宏表示，「當下想著專注對決，球往身體來，當下想要出棒，有點反應來不及。」

話鋒一轉針對昨天本壘攻防戰，蔣少宏認為，「波西條款是要保護捕手，捕手出發點是接球為主，不會刻意去阻擋，才會有觸殺的動作，一直都是很模糊的定義，昨天林辰勳沒有想要阻擋，目的是接球，如果李宗賢繞過去，就沒有爭議，那都是一瞬間的反應，捕手就是要去接球。」

▲樂天桃猿林泓育。（圖／樂天桃猿提供）
▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）  

關鍵字： 中職樂天桃猿

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