「證明獨當一面價值」　銳歐爭取先發有原因



▲銳歐。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍洋投銳歐（Rio Gomez）明天是來台首場先發，銳歐坦言很興奮，要大家拭目以待。

開季銳歐29場出賽，全部都是後援，戰績3勝1敗12次中繼成功，投了36.1局，被擊出24支安打，包括1支全壘打，40次三振，8次四死球，防禦率0.99。

準備迎接明天中華職棒一軍初先發，銳歐表示，「很興奮，去年是先發投手，很喜歡擔任先發投手，希望明天可以好好先發一場，請大家拭目以待。」

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銳歐認為，「先發投手跟後援投手沒有差太多，對於後援投手，每一個每一個去抓，才能度過那一局，先發投手要度過第1局，才能看到第5局，每一個打者都要全力以赴，投球概念是差不多的。」

不過銳歐坦言，「後援投手無法預測何時上場，所以要搭配重訓計畫，每天都要準備，先發投手可以好好準備，包括本周四有牛棚練投。」

對於明天首場先發，銳歐表示，「沒有特別設定目標，主要球路夠犀利，就有辦法投出好表現，可以把局數拉長。」

為什麼特別想要爭取擔任先發投手，銳歐認為，「現在檯面上會被人家提到的，就像是柯爾（Gerrit Cole）或是大谷翔平，都是先發投手，先發投手證明可以獨當一面的價值，但我不會拒絕後援投手的角色，感謝教練團給我機會，證明自己是可以獨當一面的投手，我也喜歡接受挑戰。」