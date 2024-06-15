樂天上半季爭冠仍有希望　古久保：專注眼前比賽



▲古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

樂天桃猿15日5比2打敗味全龍，其中洋投威能帝（Pedro Fernandez）繳出個人本季第2場完投勝，上半季爭冠仍有一線生機，賽後樂天日籍總教練古久保健二表示，「專注眼前的比賽。」

威能帝完投9局，被擊出5支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第6勝，獲選單場最有價值球員。

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談到威能帝表現，古久保健二認為，「對味全蠻多場，對方也蠻熟悉，今天投球內容很好，上一場是休息5天，這次先發是休息6天，以用球數來說，應該是還可以，有詢問捕手當時的球威，也有問他本人，兩邊都說沒有問題，所以讓他續投。」

今天樂天贏球，上半季爭冠還有一絲機會，古久保健二表示，「沒有那麼在意，專注眼前的比賽，集合大家的力量去贏球，選手真的非常努力。」

先前林立遇到輕微腦震盪，今天敲出本季首轟，古久保健二表示，「，距離暴力猿打線還差很遠，特別是今年，全壘打如果這麼好打，就不會那麼辛苦，沒有那麼簡單。」

林立笑說，「有安打就不錯了，誰知道會打全壘打，希望打擊狀況可以維持，近期知道打擊狀況沒有那麼好，就是盡量調整，希望越來越好，腦震盪的後遺症難免會有，會比較複雜，那就是去面對，也是一個經驗。」