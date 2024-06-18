張育成「台灣最強打者」　富邦要瞭解買斷金細節



▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

美國職棒坦帕灣光芒隊28歲台灣好手張育成今天發文宣布報名今年中華職棒季中新人選秀，為今年選秀會投入震撼彈，同時球團也會去瞭解買斷金細節。

今年張育成與光芒隊簽下月薪3.6萬元美金的小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元，也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，春訓期間張育成受到左腹斜肌傷勢缺陣，復出之後，5月在3A比賽接球時與隊友相撞，經過檢查為右肩輕微撕裂，本周將展開復健賽。

張育成今天在社群平台發文，「想家了，我決定加入2024中華職棒選秀！經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持，目前正在佛羅里達打復健賽，恢復到百分之百，準備再次回到場上！」

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富邦悍將球團隨後發出新聞稿表示，很高興在經過長時間的聯繫關心後，得到張育成肯定的答覆，歡迎他正式報名今年度選秀，接下來將與張育成及經紀公司討論加盟相關細節，期待他在選秀及完成簽約後 , 下半季即穿上富邦悍將球衣登場，讓更多球迷一起關注中華職棒，為台灣棒球加油，球團也將以最高誠意與張育成討論加盟合約細節，待選秀並簽約完成後另行公佈。

由於張育成與光芒隊仍有合約，先前早已傳出光芒隊不會主動釋出，有關於買斷金部分，富邦悍將副領隊陳昭如表示，「屆時選秀程序一完成，會馬上與光芒隊討論，會去瞭解一下買斷金細節，主要先有跟張育成有共識，畢竟他是台灣最強打者，球隊會展現很大誠意，詳細數字會在加盟記者會公布。」

至於有網路傳聞張育成的年薪大約80萬美元左右，陳昭如表示，「對於市場傳聞不予回應。」

富邦悍將力拚下半季戰績，先前持續與張育成團隊洽談合約，並且開出優渥條件，合約已經談得差不多，外界推估數字月薪至少150萬起跳，有機會上看170萬、180萬，加上激勵獎金，甚至有機會挑戰200萬，但還要評估合約年限，也會影響整體價碼。