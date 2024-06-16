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「我喜歡先發！」　銳歐尷尬傳球失誤：有一點丟臉

記者陳立勳／天母報導

味全龍16日8比0完封樂天桃猿，本場味全洋投銳歐（Rio Gomez）本季初先發，繳出5局無失分，順利拿到勝投，下禮拜獲得繼續先發的機會，被問到經過這一場，喜歡先發還是後援，銳歐毫不猶豫說，「我喜歡先發。」

今天銳歐本季首次先發，先發5局用了72球，51個好球，投出2次三振，1次四壞球，無失分，拿到本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

前一次先發才因為下雨影響，今天賽前又因為大雨延後開打，銳歐笑說，「有想說是不是運氣不好，每次都遇到下雨。」

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完成本季第一次先發，銳歐坦言，「現在是蠻累的，先發投手的局數是要慢慢建立起來的，今天有給我球數限制，希望未來慢慢可以投到6局以上。」

銳歐表示，「今天雖然有因雨暫停，就當成我們有一局很長的攻擊，那段時間坐在休息區，如何維持專注力，讓自己留在比賽中，雨勢讓球很濕，比賽中一直用止滑粉。」

另外，銳歐透露，「今天目標不是求三振，就是讓打者打不好，今天有一些界外球，讓球數增加，但整體來說今天效果蠻好的，希望下一場先發局數更多，用球數也可以投得更多。」

第5局接球想傳往一壘，意外傳出失誤，銳歐表示，「有一點丟臉，感覺不像是運動員，場地有點濕滑，因為下雨的關係，釘鞋上都是泥土，就是盡全力把球守下來。」

▲味全龍隊洋將銳歐。（圖／味全龍隊提供）
▲銳歐。（圖／味全龍隊提供）  

關鍵字： 中職味全龍

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