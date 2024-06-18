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大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上科羅拉多落磯隊，本場大谷翔平繳出3安猛打賞，幫助球隊9比5打敗落磯隊。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出游擊滾地球刺殺，第2局第2打席擊出右外野安打，第4局第3打席擊出中外野二壘安打，第6局第4打席擊出左外野二壘安打，第8局第5打席選到四壞球，並且跑出本季第16次盜壘成功，第9局第6打席擊出二壘滾地球刺殺。

總計大谷翔平5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，選到1次四壞球，有1分打點，有1次盜壘成功，替球隊跑回2分，打擊率0.314。

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道奇隊首局先馳得點，賀南德茲（Teoscar Hernández）擊出適時安打，有1分打點，第2局上半道奇隊用3支安打攻下2分，落磯隊在第2局下半打破鴨蛋，史特林斯（Jacob Stallings）掃出中外野陽春砲，道奇隊第7局到第9局分別各拿2分，第9局落磯隊雖然追回4分，但結果仍以4分差落敗。

道奇隊投手帕克斯頓（James Paxton）先發7局用了91球，63個好球，被擊出2支安打，包括一發全壘打，送出8次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第7勝。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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