快訊／中職選秀震撼彈　張育成宣布加入選秀：想家了



▲張育成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒坦帕灣光芒隊28歲台灣好手張育成近期傳出與富邦悍將談約順利，有機會報名今年中華職棒季中新人選秀，今天張育成正式發文宣布返台報名選秀。

張育成今天在社群平台發文，「想家了，我決定加入2024中華職棒選秀！經過一段時間的溝通，感謝光芒隊的理解與支持，目前正在佛羅里達打復健賽，恢復到百分之百，準備再次回到場上！」

去年張育成在經典賽打出身價，預賽4場打完，累積16打數，敲出7支安打，包括2支全壘打，8打點，替球隊跑回5分，打擊率0.438，打擊數據都是名列前茅，獲選預賽A組最有價值球員。

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經典賽後張育成回到美國職棒波士頓紅襪隊，可惜遇到左手鉤狀骨骨折與腦震盪傷勢，去年在大聯盟出賽39場，105個打數，敲出17支安打，包括6發全壘打，打擊率0.162。

今年張育成與光芒隊簽下月薪3.6萬元美金的小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元，也附帶比去年多兩倍的激勵獎金，春訓期間張育成受到左腹斜肌傷勢缺陣，復出之後，5月在3A比賽接球時與隊友相撞，經過檢查為右肩輕微撕裂，本周將展開復健賽。

據了解近期不斷傳出握有今年選秀狀元籤的富邦悍將，持續與張育成團隊洽談合約，並且開出優渥條件，合約已經談得差不多，月薪可望改寫中職紀錄。