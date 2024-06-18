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張育成高魅力衝擊中職　餅總深深期許：保持傭兵心態

▲統一獅隊總教練林岳平。（圖／統一球團提供）
▲林岳平。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／桃園報導

美國職棒坦帕灣光芒隊28歲台灣好手張育成今天宣布參加今年中華棒季中新人選秀，去年擔任世界棒球經典賽總教練的現任統一7-ELEVEn獅總教練林岳平有很深的期待。

談到張育成確定返台投入選秀，林岳平表示，「希望他要以洋將角度進來這個聯盟，隨時保持傭兵的心態，他的身份是台灣人，但能力在本土球員之上，不要回到台灣，變成一般台灣球員，保持在美國競爭的感覺。」

林岳平透露，「去年在世界棒球經典賽帶到張育成，看他不管是守備與練習態度，球場上呈現的東西，都是很有魅力的選手，很有感染力的選手，球場上的表現與球迷的互動，還有外界給他的壓力，他都有辦法做出應有的反應，這是台灣選手很難得的特質，有些台灣選手遇到外界的壓力，產生不穩定的狀態，但他反而運用壓力變成動力，是我看到不一樣的地方。」

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同時林岳平舉例，「去年經典賽前張育成因為兵役問題被球迷討論，難免造成壓力，但他用另一個形式去面對，用球場上的表現，讓大家反過來支持他，這是不一樣的魅力，確定要回台灣，帶著這樣的想法，讓大家看到不一樣的等級，就像當年我們看到陳金鋒回來中職，衝擊台灣的棒球，現在張育成也因為國際賽讓人印象深刻，當初陳金鋒打破薪資紀錄，這次張育成回來，也是衝擊我們環境的開始，希望他秉持無懈可擊的想法，任何情況都要展現最高等級的表現。」

此外，林岳平認為，「因為張育成是可以守游擊，可以打第4棒，每天規律出賽，相信各隊都會想要，當然希望他是健康的，在現在當打之年，衝擊一下聯盟所有球員的眼界，大家都期待他的表現。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅林岳平張育成棒球

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