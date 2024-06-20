陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀



▲陽念希。（圖／WBSC提供）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒今年季中新人選秀會將於6月28日舉行，今天（20日）是最後報名日，去年入選U18世界青棒賽中華隊投手陽念希，經過思考後，決定不報名。

選秀會報名到今天中午12點截止，高中好手動向受到關注，平鎮高中去年U18世界盃中華隊投手陽念希，很早就已經成名，父親是前統一獅游擊手陽東益，今年陽念希在木棒聯賽投到151公里，也吸引國外球探關注，原本有考慮投入中職選秀，今天傳出確定不選。

陽念希所屬啟程運動行銷經紀人林泰立表示，「經過討論之後，今天才決定不參加今年中職選秀，目前先以旅外為優先， 今年陽念希在玉山盃投的局數並不多，想要證明自己狀況是可以的，所以希望未來拿出好的表現，爭取更好條件。」

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之前陽念希考取台北市立大學，也有到中職球隊測試，林泰立表示，「其實一直都有考慮中職，今天才決定不報名中職選秀，下一步還會再討論。」

穀保家商外野手何品室融、一壘手宋柏翰，以及平鎮高中外野手曾聖安也都會報名選秀。平鎮高中去年U18世界盃中華隊內野手張趙紘、內野手徐紹予、投手王彥恩都已經確定報名。

今年新人選秀會在6月28日舉行，選秀順位依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍。