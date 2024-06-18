林泓育達成千分打點「想不到」　感受統一獅不能輸壓力

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿18日5比2打敗統一7-ELEVEn獅，樂天捕手林泓育達成生涯千分打點里程碑，賽後林泓育表示，「我也想不到。」

今天林泓育首局轟出2分砲，正好達成生涯1000分打點，古久保健二表示，「這是一個非常厲害的紀錄，代表林泓育長時間維持非常好的水準，真的非常厲害，上次達成生涯200轟，有點太突然，沒有為他好好慶祝，今天拿到單場最有價值球員，可以在主場慶祝。」

今天首局林泓育從統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）手中敲出2分砲，不僅是生涯對戰首轟，恰巧達成生涯千分打點里程碑，林泓育表示，「全部人都沒有想過，我也想不到，賽前看情蒐資料，對戰羅昂真的打得蠻差，他的球路還是蠻有威力，也是有被他三振。」

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林泓育表示，「因為對戰打得不好，想說第一球是好球就打，想得簡單一點，如果再等待，好球數被搶到，可能更難打，他的指叉球角度很大。」

林泓育是繼張泰山（1338）、林智勝（1227）、林益全（1128）和彭政閔（1096）之後，中職史上第5位達成千分打點，林泓育表示，「賽前有人問我千分打點，我覺得這個紀錄很難，想要追上張泰山不可能，現在投手強度蠻強的，目前累積1695支安打，達到2000安不容易，我努力挑戰看看。」

林泓育表示，「我是對於紀錄沒有特別感覺的人，主要就是專注當下，上次達成生涯200轟，但球隊沒有贏，今天球隊贏球很開心。」

樂天目前距離統一4.5場勝差，上半季還沒有完全放棄，林泓育坦言，「還是有機會，但機率蠻低的，按照目前剩下比賽，還有目前的勝率，有機會，但就是打好每一場，今天賽前感受到統一的壓力，不能輸的氛圍，而我們是想要來贏的，感覺不太一樣。」



▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝）