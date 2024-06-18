運動雲

>

林泓育達成千分打點「想不到」　感受統一獅不能輸壓力

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿18日5比2打敗統一7-ELEVEn獅，樂天捕手林泓育達成生涯千分打點里程碑，賽後林泓育表示，「我也想不到。」

今天林泓育首局轟出2分砲，正好達成生涯1000分打點，古久保健二表示，「這是一個非常厲害的紀錄，代表林泓育長時間維持非常好的水準，真的非常厲害，上次達成生涯200轟，有點太突然，沒有為他好好慶祝，今天拿到單場最有價值球員，可以在主場慶祝。」

今天首局林泓育從統一洋投羅昂（Logan Ondrusek）手中敲出2分砲，不僅是生涯對戰首轟，恰巧達成生涯千分打點里程碑，林泓育表示，「全部人都沒有想過，我也想不到，賽前看情蒐資料，對戰羅昂真的打得蠻差，他的球路還是蠻有威力，也是有被他三振。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林泓育表示，「因為對戰打得不好，想說第一球是好球就打，想得簡單一點，如果再等待，好球數被搶到，可能更難打，他的指叉球角度很大。」

林泓育是繼張泰山（1338）、林智勝（1227）、林益全（1128）和彭政閔（1096）之後，中職史上第5位達成千分打點，林泓育表示，「賽前有人問我千分打點，我覺得這個紀錄很難，想要追上張泰山不可能，現在投手強度蠻強的，目前累積1695支安打，達到2000安不容易，我努力挑戰看看。」

林泓育表示，「我是對於紀錄沒有特別感覺的人，主要就是專注當下，上次達成生涯200轟，但球隊沒有贏，今天球隊贏球很開心。」

樂天目前距離統一4.5場勝差，上半季還沒有完全放棄，林泓育坦言，「還是有機會，但機率蠻低的，按照目前剩下比賽，還有目前的勝率，有機會，但就是打好每一場，今天賽前感受到統一的壓力，不能輸的氛圍，而我們是想要來贏的，感覺不太一樣。」

▲▼0831 中職樂天桃猿對統一獅-林泓育。（圖／記者黃克翔攝）
▲林泓育。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

林泓育開轟助樂天保生機　統一獅上半季封王停在M5

林泓育開轟助樂天保生機　統一獅上半季封王停在M5

林泓育首局2分砲達陣千分打點　中職史上第5人　

林泓育首局2分砲達陣千分打點　中職史上第5人　

樂天本周輪值還是不夠　陳鴻文繼續代班先發

樂天本周輪值還是不夠　陳鴻文繼續代班先發

對張育成印象非常好　樂天日籍教頭：不管哪一隊都想要

對張育成印象非常好　樂天日籍教頭：不管哪一隊都想要

張育成身上看見「職業」　陳傑憲：帶給大家正能量

張育成身上看見「職業」　陳傑憲：帶給大家正能量

潘威倫本周先發挑戰150勝　裴瑞茲下半季歸隊

潘威倫本周先發挑戰150勝　裴瑞茲下半季歸隊

張育成高魅力衝擊中職　餅總深深期許：保持傭兵心態

張育成高魅力衝擊中職　餅總深深期許：保持傭兵心態

張育成「台灣最強打者」　富邦要瞭解買斷金細節

張育成「台灣最強打者」　富邦要瞭解買斷金細節

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

快訊／中職選秀震撼彈　張育成宣布加入選秀：想家了

快訊／塞爾提克睽違16年奪冠　累計18冠獨居NBA史上第1

選秀大咖降臨！張育成高薪返台當悍將狀元？林華韋：機會很大

郭泓志22日降臨道奇球場？　航空公司聯手道奇轟出致勝一擊

大谷扛開路先鋒3安猛打　道奇9比5打敗落磯

快訊／魔獸招募的神秘球星是他　兩屆NBA冠軍控衛庫克將來台打球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職選秀震撼彈　張育成宣布選秀

2塞爾提克睽違16年奪NBA總冠軍

3張育成當悍將狀元？林華韋：機會很大

4郭泓志22日降臨道奇球場？

5大谷開路3安猛打　道奇9比5落磯

最新新聞

1林泓育達千分打點　感受統一壓力

2巴黎奧運中繼站！膳食公寓提供台灣味

3體育署在巴黎設置運動中心把高壓氧艙搬去

4陳子豪本季第10轟　兄弟9比2勝悍將

5點鈴木俊輔反省　樂天教頭看羅昂

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

邊荷律、李丹妃學壞了？　被邀伏地挺身竟超瘋照做XD

狂賀！「舉重女神」郭婞淳奪金牌 破奧運3項紀錄...台灣第1金到手

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

柴迎接媽回家反應過激　老前輩淡定伸手：冷靜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366