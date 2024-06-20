艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」



▲艾士特。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟20日3比0完封味全，中信洋投艾士特（Eric Stout）繳出6局無失分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「表現非常出色。」

本場艾士特先發6局，用了95球，54個好球，被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第6勝。

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談到艾士特投球內容，平野惠一表示，「非常出色的表現，只讓對手打出1支安打，他以前在國外大多是擔任中繼投手，來台灣才是在先發輪值，從中也學到很多東西，先前對台鋼雄鷹大量失分那一場，也讓他學到很多。」

平野惠一透露，「投手教練也有給艾士特意見，尤其今天攻擊在第1局和第2局有很好的機會，但沒有拿下分數，在不好的氛圍，艾士特有挺身而出，不讓氣勢跑到對方那邊，這一點做得很好。」

今天安排陳子豪擔任第1棒，陳子豪貢獻關鍵3分砲，平野惠一表示，「今天有些狀況是必須要得分，但沒有成功拿到分數，至於要維持今天的打序，還是要調整，今天可能會睡不著覺，徹夜去思考。」

平野惠一認為，「第1局的時候陳子豪與陳俊秀有長打，給對方施加壓力，今天改變打序有價值存在，最近先發投手都有完成工作，交棒給勝利組牛棚，這樣的模式還蠻順利的，希望繼續維持下去。」

此外，目前上半季戰績仍緊追統一7-ELEVEn獅，平野惠一表示，「想著每一場都不能輸，每一場都要拿下來，用這種心態，因為去年我們是第4名，季初就說我們是挑戰者，一場一場拿下來的目標，戰鬥到最後一場。」