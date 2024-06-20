運動雲

>

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

▲中信兄弟洋將艾士特。（圖／中信兄弟提供）
▲艾士特。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟20日3比0完封味全，中信洋投艾士特（Eric Stout）繳出6局無失分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「表現非常出色。」

本場艾士特先發6局，用了95球，54個好球，被擊出1支安打，送出8次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第6勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到艾士特投球內容，平野惠一表示，「非常出色的表現，只讓對手打出1支安打，他以前在國外大多是擔任中繼投手，來台灣才是在先發輪值，從中也學到很多東西，先前對台鋼雄鷹大量失分那一場，也讓他學到很多。」

平野惠一透露，「投手教練也有給艾士特意見，尤其今天攻擊在第1局和第2局有很好的機會，但沒有拿下分數，在不好的氛圍，艾士特有挺身而出，不讓氣勢跑到對方那邊，這一點做得很好。」

今天安排陳子豪擔任第1棒，陳子豪貢獻關鍵3分砲，平野惠一表示，「今天有些狀況是必須要得分，但沒有成功拿到分數，至於要維持今天的打序，還是要調整，今天可能會睡不著覺，徹夜去思考。」

平野惠一認為，「第1局的時候陳子豪與陳俊秀有長打，給對方施加壓力，今天改變打序有價值存在，最近先發投手都有完成工作，交棒給勝利組牛棚，這樣的模式還蠻順利的，希望繼續維持下去。」

此外，目前上半季戰績仍緊追統一7-ELEVEn獅，平野惠一表示，「想著每一場都不能輸，每一場都要拿下來，用這種心態，因為去年我們是第4名，季初就說我們是挑戰者，一場一場拿下來的目標，戰鬥到最後一場。」

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

艾士特6局8K無失分、陳子豪開轟　兄弟3比0完封味全

艾士特6局8K無失分、陳子豪開轟　兄弟3比0完封味全

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

旅外好手都想要　兄弟教頭談選秀考量

旅外好手都想要　兄弟教頭談選秀考量

其陽(3564) 公告本公司補選監察人一席

其陽(3564) 公告本公司補選監察人一席

首度嘗試許基宏開路　兄弟教頭思考「討厭」打線

首度嘗試許基宏開路　兄弟教頭思考「討厭」打線

張育成等4旅外球員領軍　178人報名中職選秀

張育成等4旅外球員領軍　178人報名中職選秀

張景淯「負面想法多」　葉總考慮安排到二軍多比賽

張景淯「負面想法多」　葉總考慮安排到二軍多比賽

李灝宇猛打賞達成10轟、10盜　鄭宗哲雙安加盜壘

李灝宇猛打賞達成10轟、10盜　鄭宗哲雙安加盜壘

大谷翔平雙安、3打點白搭　道奇6比7輸洛磯中止3連勝

大谷翔平雙安、3打點白搭　道奇6比7輸洛磯中止3連勝

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

熱門新聞

「國民女友」感情穩定！羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

世青國手張趙紘、徐紹予加入中職選秀　陳睦衡不報名

陽念希旅外優先放棄中職　何品室融、曾聖安參加選秀

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

張育成等4旅外球員領軍　178人報名中職選秀

魏碩成降二軍結束上半季　兄弟新註冊左投陳柏均可能上一軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅嘉翎IG放閃男友閃瞎眾人

2張趙紘、徐紹予選秀　陳睦衡不報

3陽念希旅外優先　何品室融加選秀

4麟洋配巴黎奧運出擊　李洋台北公開賽後退休

5張育成等4旅外球員　178人報中職

最新新聞

1艾士特押對　陳子豪開轟幻想2棒

2艾士特被台鋼打　平野改打序價值

3李愷諺2度關鍵外線　國王、林書豪奪首冠

4艾士特6局無失分　兄弟完封味全

5象魔力最快7月　王建民帶回襪套

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羽球混雙相隔12年打入奧運　李佳馨、葉宏蔚越吵感情越好

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366