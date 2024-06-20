首度嘗試許基宏開路　兄弟教頭思考「討厭」打線



▲許基宏。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟許基宏前天生涯首次擔任開路先鋒，引起外界討論，中信兄弟日籍總教練平野惠一說明原因。

前天許基宏生涯第一次在一軍擔任先發第1棒，可惜4打數沒有安打，今天改由平常也常打第1棒的外野手陳子豪扛下開路任務。

談到許基宏打第1棒，平野惠一表示，「上一次比賽其實有2次也是岳政華是第一個上來打，其實換一個想法，就是把棒次往上移，其實沒有太大差別，不只是許基宏，所有人都有機會打第1棒。」

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平野惠一表示，「本來就想要嘗試，原本岳政華打第1棒蠻頻繁，也打了半季，身體多少出現疲勞或是不舒服的狀態，趁這個機會把他把棒次往後調，讓他有休息的機會，但對於岳政華的角色沒有改變，希望他可以變得最好的第1棒打者，希望他以第3棒為目標。」

平野惠一表示，「當時會考慮讓許基宏打第1棒，主要是考量上壘率比較高，才有這樣的安排，每天都在思考讓對方覺得我們打線很討厭，前一場因為天候不佳，投手會有比較不安的心情，希望第1局把強打者排在前3棒，一開始就給對方施加壓力。」

此外，平野惠一透露，「前一場賽前有跟打擊教練討論，第1棒是要排陳俊秀 、陳子豪 、許基宏，最後選擇許基宏。」