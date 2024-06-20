象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」



▲象魔力。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）去年由於左手肘傷勢，返回美國進行左手肘韌帶置換手術（Tommy John），昨天在二軍進行首場復健賽，中信兄弟投手教練王建民表示，「可能7、8月就有機會可以上一軍。」

昨天象魔力在二軍投首場復健賽，先發2局用了43球，27個好球，被擊出1支安打，投出3次三振，1次四壞球，無失分，王建民表示，「二軍回報象魔力昨天投完，身體都沒有不舒服，後面慢慢把局數拉長，復健都在進度上，可能7、8月就有機會可以上一軍，先前他有到洲際球場牛棚練投，投起來跟受傷前都差不多。」

另外，賽前練習可以看到不少中信兄弟投手嘗試在手上戴著襪套，王建民說明，「戴著用襪套去丟球，原理有點像是投手平常在甩毛巾，可以減少熱身時間，襪套裡面通常會放一顆球，如果放比較重的球，可以訓練煞車的力量，大概用了3、4年，可以順便訓練身體後面的肌肉。」

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同時王建民透露，「這個襪套是過去從佛州魔法棒球學校看到有人在用，美國職棒也有球隊使用，後來我買了30、40個從美國帶回來，這個東西算是消耗品，也是會破掉，以前我在富邦悍將，也有買給富邦的投手使用。」



▲陳柏均賽前練習戴上襪套。（圖／中信兄弟提供）