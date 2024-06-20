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陳子豪有拜有保佑！　被排第1棒有預感

▲▼中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）
▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟前一場意外排出許基宏擔任開路先鋒，沒想到今天繼續出奇招，把中心打者陳子豪拉到第1棒，繼2018年6月17日，相隔2195天，再度打先發第1棒。

生涯陳子豪在第1棒共有145個打數，6支全壘打，16分打點，打擊率0.290，上壘率0.352，長打率0.476，陳子豪笑說，「有打過第1棒，已經是很早以前，還可以守中外野的時候。」

陳子豪表示，「不會太意外，那天看許基宏打第1棒的時候就知道，最近有可能都會這樣排，我也不知道為什麼，可能教練是看近況，我是覺得都可以，不會太在意哪個棒次，不管哪一棒都差不多，有時候打第4棒壘上沒有人，壘上有人也是都要把隊友打回來。」

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今年上半季還沒打完，已經轟出10支全壘打，陳子豪表示，「擊球率比較高一點，擊中球心的機會比較好，去年其實選球、看球都還可以，賽前練習狀況也不錯，比賽就是打不好，自己也很急，不知道該怎麼辦，今年其實都一樣，但運氣就很好，比較容易打到阿達力，大概是我很虔誠，之前有拜拜，但沒那麼常拜，可能今年賽前都會拜，跟神明講一下，保佑比賽打得好，「會比較有自信一點，希望今天有好成果，可以一直打第1棒。」

陳子豪表示，打第1棒可以多打幾個打數，多的話可以打到5、6次，但也要有表現，不然明天就沒了。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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