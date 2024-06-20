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旅外好手都想要　兄弟教頭談選秀考量

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

中華職棒35年季中新人選秀會將在6月28日舉行，由於前兩順位首輪人選呼之欲出，排在第3順位的中信兄弟受到外界關注，中信兄弟日籍總教練平野惠一不改幽默，開玩笑地說：「如果可以的話，全都都想要。」

今年季中選秀將在下周五登場，富邦悍將狀元籤沒意外選擇張育成，第2順位台鋼雄鷹基本上就是吳念庭，輪到第3順位中信兄弟，平野惠一笑說，「張育成確定我們選不到了嗎？他沒有想來中信兄弟？如果可以的話，旅外選手當然全部都想要，不過自己也要考慮到球隊的未來與現況，還有球隊的勝利。」

平野惠一坦言，「一軍總教練當然會希望即戰力，但必須考慮球隊未來，要做更多考量，包括現在補強重點是什麼，還有球隊年齡，什麼位置需要補強，考量到選手進來，能不能帶來人氣，很多地方需要考量。」

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同時平野惠一認為，「要考慮到球隊戰績、未來去做評估，還要與球探以及球團行政討論後才能決定。」

此外，今年中職選秀有3個日本球員，平野惠一坦言，「這個很難回應，因為我是日本人，目前還沒進到我們補強的洞裡，這是我個人想法，但機會不是零，或許後段輪次也難說，當然是希望他們能夠進入中職。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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